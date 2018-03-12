إصلاح قطاع المرافق الألمانى يدعم أسهم أوروبا







رويترز

سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها فى أكثر من أسبوعين اليوم الاثنين، بدعم من المكاسب التى حققها قطاع المرافق الألمانية بعدما أعلنت الشركات الكبرى فى القطاع عن إصلاح شامل.

وقفز سهم إنوجى 12% بعد أن قالت الشركة الأم آر.دبليو.إى ومنافستها إي.أون إنهما ستفككان أكبر شركة للطاقة فى ألمانيا من حيث القيمة السوقية وتقسمان أصولها.

وارتفعت أسهم شركات المرافق فى دول أخرى بفعل التفاؤل بمزيد من الدمج والاستحواذ فى القطاع، حيث ارتفع مؤشر قطاع المرافق الأوروبى 1.4% ليقود الرابحين مما ساعد المؤشر ستوكس 600 على الصعود 0.3%

وزاد المؤشر داكس الألمانى 0.7% بينما انخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى 0.1% بفعل تراجع أسهم شركات السلع الأولية.