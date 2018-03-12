إصلاح قطاع المرافق الألمانى يدعم أسهم أوروبا

إصلاح قطاع المرافق الألمانى يدعم أسهم أوروباالإثنين، 12 مارس 2018 01:16 م
بورصة ألمانيا - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق
سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها فى أكثر من أسبوعين اليوم الاثنين، بدعم من المكاسب التى حققها قطاع المرافق الألمانية بعدما أعلنت الشركات الكبرى فى القطاع عن إصلاح شامل.
وقفز سهم إنوجى 12% بعد أن قالت الشركة الأم آر.دبليو.إى ومنافستها إي.أون إنهما ستفككان أكبر شركة للطاقة فى ألمانيا من حيث القيمة السوقية وتقسمان أصولها.
وارتفعت أسهم شركات المرافق فى دول أخرى بفعل التفاؤل بمزيد من الدمج والاستحواذ فى القطاع، حيث ارتفع مؤشر قطاع المرافق الأوروبى 1.4% ليقود الرابحين مما ساعد المؤشر ستوكس 600 على الصعود 0.3%
وزاد المؤشر داكس الألمانى 0.7% بينما انخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى 0.1% بفعل تراجع أسهم شركات السلع الأولية.
إضافة تعليق
نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك
فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة