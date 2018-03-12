إصابة 8 مواطنين فى انقلاب سيارة بطريق السويس







السويس- سيد نون

أصيب 8 مواطنون، فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس – القاهرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بالسويس.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق، بتعرض سيارة ميكروباص للانقلاب بالكيلو 58 بطريق السويس – القاهرة.

وقامت قوات تأمين الطرق ومرور السويس، بإزالة أثار الحادث من الطريق، من أجل الحفاظ على انتظام الحالة المرورية بالطريق.

وقال مصدر طبى، أن جميع المصابين فى الحادث، تم نقلهم إلى مستشفي التأمين الصحى وجارى علاجهم.