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إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة فى المنوفية

الإثنين، 12 مارس 2018 10:31 م
إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة فى المنوفية مشاجرة - أرشيفية





المنوفية _ محمد فتحى
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أصيب منذ قليل 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ، بقرية طنبدى التابعة لمركز شبين الكوم مابين حروق وإشتباه كسور.

وعلى الفور إنتقلت 3 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين لمستشفى الجامعة بشبين الكوم وجارى عمل اللازم لهم.

 


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