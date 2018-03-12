إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة فى المنوفية

إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة فى المنوفيةالإثنين، 12 مارس 2018 10:31 م
مشاجرة - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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أصيب منذ قليل 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ، بقرية طنبدى التابعة لمركز شبين الكوم مابين حروق وإشتباه كسور.
وعلى الفور إنتقلت 3 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين لمستشفى الجامعة بشبين الكوم وجارى عمل اللازم لهم.
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