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إصابة 4 أشخاص أعلى دائرى الوراق إثر حادث انقلاب مينى باص

الإثنين، 12 مارس 2018 09:18 ص
إصابة 4 أشخاص أعلى دائرى الوراق إثر حادث انقلاب مينى باص حادث تصادم - صورة أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 4 أشخاص إثر حادث انقلاب مينى باص أعلى دائرى الوراق اتجاه المريوطية، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى دائرى الوراق بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

 

 

 


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