إصابة 4 أشخاص أعلى دائرى الوراق إثر حادث انقلاب مينى باص

إصابة 4 أشخاص أعلى دائرى الوراق إثر حادث انقلاب مينى باصالإثنين، 12 مارس 2018 09:18 ص
حادث تصادم - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
أصيب 4 أشخاص إثر حادث انقلاب مينى باص أعلى دائرى الوراق اتجاه المريوطية، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى دائرى الوراق بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة