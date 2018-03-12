إصابة 3 عمال فى حريق بسبب ماس كهربائى بالإسكندرية







الإسكندرية - أسماء على بدر

أصيب 3 عمال فى حريق نشب أثناء عمل حفار، وتركيب ماسورة صرف صحى بالإسكندرية.

تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية بلاغا من مأمور مينا البصل يفيد أنه أثناء قيام ثلاثة عمال بتركيب مواسير الصرف الصحى مستخدمين حفار كهربى، حدث ماس كهربائى نتج عنه اشتعال النيران نتيجة تشبعها بالمواد البترولية، ما أدى لإصابة كل من "ثابت محمد ثابت"، "أحمد عوض السيد"، "أحمد فتحى عبد الحميد"، جميعهم عمال مقيمين مركز جهينة سوهاج، مصابين بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة، وتم إخماد النيران، وتحرر المحضر إدارى مينا البصل.