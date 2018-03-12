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إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الفيوم الصحراوى

الإثنين، 12 مارس 2018 08:25 ص
إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الفيوم الصحراوى حادث تصادم ـ أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ملاكى و أجرة بطريق الفيوم الصحراوى ، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق الفيوم الصحراوى بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .

 

 


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