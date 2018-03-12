video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة 10 طلاب خلال تظاهرة ضد الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية

الإثنين، 12 مارس 2018 05:44 م
إصابة 10 طلاب خلال تظاهرة ضد الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية الشرطة الإسرائيلية تسحل المتظاهرين





رام الله (أ ف ب)
إضافة تعليق

أصيب 10 طلاب جامعيين فلسطينيين الاثنين، خلال تظاهرة ضد الجيش الإسرائيلى فى شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية احتجاجا على اقتحامه جامعة بيرزيت الأسبوع الماضى، حسب ما أفاد مصدر طبى فلسطينى.

ونظم طلاب جامعة بيرزيت، كبرى الجامعات الفلسطينية، تظاهرة ضد قيام الجيش الإسرائيلى باقتحام جامعتهم بلباس مدنى واعتقال رئيس مجلس الطلبة عمر الكسوانى من وسط الجامعة الأسبوع الماضى، وأعلن الجيش فى بيان أنذاك أنه كان يريد اعتقال مشتبه به فلسطينى وأنه أطلق نيرانا تحذيرية فى الهواء بعدما قام الطلبة برشق الجنود بالحجارة.

والكسوانى عضو كتلة الوفاء الإسلامية المقربة من حركة حماس والتى فازت فى 2017 للعام الثالث فى انتخابات مجلس طلبة بيرزيت، فيما حلت كتلة "الشهيد ياسر عرفات" الذراع الطلابى لحركة فتح فى المركز الثانى.

وقال رجل اسعاف الاثنين، لوكالة فرانس برس "نقلنا 10 إصابات، منها واحدة فى الرأس إلى مستشفيات رام الله، وجميعهم من طلاب الجامعة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستشار عرفات: حكومة أبو مازن فى أحضان إسرائيل وتتنكر لما تقدمه مصر والإمارات

إسرائيل تبيع الشركة الحكومية المصنعة لرشاش "عوزى" بـ500 مليون دولار

جيش الاحتلال يجرى تدريبات على تعرض إسرائيل لحرب شاملة وزلازل شديدة

اسرائيل

اخبار اسرائيل

فلسطين

اخبار فلسطين

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
"القومى للفلك": الإثنين المقبل غرة شهر رجب وعدته 29 يوما

"القومى للفلك": الإثنين المقبل غرة شهر رجب وعدته 29 يوما

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك

نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

قبيلة الغفران تفضح جرائم تميم: الاستخبارات القطرية تعذب أبناء قبيلتنا

قبيلة الغفران تفضح جرائم تميم: الاستخبارات القطرية تعذب أبناء قبيلتنا

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة