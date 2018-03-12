إصابة 10 طلاب خلال تظاهرة ضد الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية







رام الله (أ ف ب)

أصيب 10 طلاب جامعيين فلسطينيين الاثنين، خلال تظاهرة ضد الجيش الإسرائيلى فى شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية احتجاجا على اقتحامه جامعة بيرزيت الأسبوع الماضى، حسب ما أفاد مصدر طبى فلسطينى.

ونظم طلاب جامعة بيرزيت، كبرى الجامعات الفلسطينية، تظاهرة ضد قيام الجيش الإسرائيلى باقتحام جامعتهم بلباس مدنى واعتقال رئيس مجلس الطلبة عمر الكسوانى من وسط الجامعة الأسبوع الماضى، وأعلن الجيش فى بيان أنذاك أنه كان يريد اعتقال مشتبه به فلسطينى وأنه أطلق نيرانا تحذيرية فى الهواء بعدما قام الطلبة برشق الجنود بالحجارة.

والكسوانى عضو كتلة الوفاء الإسلامية المقربة من حركة حماس والتى فازت فى 2017 للعام الثالث فى انتخابات مجلس طلبة بيرزيت، فيما حلت كتلة "الشهيد ياسر عرفات" الذراع الطلابى لحركة فتح فى المركز الثانى.

وقال رجل اسعاف الاثنين، لوكالة فرانس برس "نقلنا 10 إصابات، منها واحدة فى الرأس إلى مستشفيات رام الله، وجميعهم من طلاب الجامعة".