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إصابة طفل بكسر فى الجمجمة لسقوطه من أعلى سلم منزله بالمنوفية

الإثنين، 12 مارس 2018 09:18 ص
إصابة طفل بكسر فى الجمجمة لسقوطه من أعلى سلم منزله بالمنوفية اسعاف - أرشيفية





المنوفية - محمود شاكر
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أصيب طفل بكسر بالجمجمة، إثر سقوطه من أعلى سلم منزله بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية .
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "  أ ا ص " 6 سنوات، تلميذ ومقيم دائرة المركز مصاباً باشتباه كسر بالجمجمة وإضطراب بالوعى وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى .
 
بالانتقال والفحص وسؤال نجل عم والده " أ م ع م " مزارع ومقيم بذات الناحية أفاد بسقوط المذكور من أعلى سلم منزله وحدوث إصابته ونفى الشبهة الجنائية تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .
 
 

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