إصابة طفل بكسر فى الجمجمة لسقوطه من أعلى سلم منزله بالمنوفية







المنوفية - محمود شاكر

أصيب طفل بكسر بالجمجمة، إثر سقوطه من أعلى سلم منزله بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية .

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام " أ ا ص " 6 سنوات، تلميذ ومقيم دائرة المركز مصاباً باشتباه كسر بالجمجمة وإضطراب بالوعى وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى .

بالانتقال والفحص وسؤال نجل عم والده " أ م ع م " مزارع ومقيم بذات الناحية أفاد بسقوط المذكور من أعلى سلم منزله وحدوث إصابته ونفى الشبهة الجنائية تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .