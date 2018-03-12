إصابة طفل بكسر فى الجمجمة لسقوطه من أعلى سلم منزله بالمنوفية

إصابة طفل بكسر فى الجمجمة لسقوطه من أعلى سلم منزله بالمنوفيةالإثنين، 12 مارس 2018 09:18 ص
اسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب طفل بكسر بالجمجمة، إثر سقوطه من أعلى سلم منزله بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية .
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان مدير ادارة البحث الجنائى يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام " أ ا ص " 6 سنوات، تلميذ ومقيم دائرة المركز مصاباً باشتباه كسر بالجمجمة وإضطراب بالوعى وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى .
بالانتقال والفحص وسؤال نجل عم والده " أ م ع م " مزارع ومقيم بذات الناحية أفاد بسقوط المذكور من أعلى سلم منزله وحدوث إصابته ونفى الشبهة الجنائية تحرر عن الواقعة المحضر اللازم .
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