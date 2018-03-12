إستونيا تعلن اختراق طائرة عسكرية روسية مجالها الجوى







تالين (أ ش أ)

أعلنت إستونيا اختراق طائرة عسكرية روسية مجالها الجوى بالقرب من إحدى الجزر فى خليج فنلندا.

وقال الجيش الإستونى - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الاثنين، إن الطائرة ظلت لأقل من دقيقة فى المجال الجوى لاستونيا، وأنها لم تتواصل عبر شبكات اللاسلكى مع مسئولى الملاحة الجوية فى البلاد.

وأشارت (إيه بى سى نيوز) إلى أن وزارة الخارجية الإستونية سلمت السفير الروسى فى البلاد مذكرة بما حدث.

يُشار إلى أن هذه هى أول حادثة من نوعها فى استونيا هذا العام ، إلا أنها قد حدثت مرتين العام الماضى و7 مرات عام 2016.