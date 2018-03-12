إستطلاع رأى: روسيان من كل ثلاثة يريدان التصويت لبوتين







موسكو (أ ف ب)

أعلن معهد فيتيسيوم الروسى الاثنين، أن الرئيس المنتهية ولايته فلاديمير بوتين حصل على 69% من نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية الروسية المقررة الأحد، كما أفاد الاستطلاع الرسمى الأخير المسموح به قبل الانتخابات.

وقال مدير هذا المعهد لاستطلاعات الرأى فاليرى فيودوروف فى مؤتمر صحفى، إن هذا الاستطلاع الذى أجرى عبر الهاتف بين 5 و9 مارس، أوضح أن "المرشح فلاديمير بوتين متقدم على المرشحين السبعة الآخرين بحصوله على 69% من نوايا التصويت".

وسجل منافسو الرئيس المنتهية ولايته نتائج بلغت 7-8% لمرشح الحزب الشيوعى الروسى بافيل جرودينين، و5-6% للقومى المتطرف فلاديمير جيرينوفسكى، و1-2% للصحافية الليبرالية كسينيا سوبتشاك، وحوالى 1% لليبرالى جريجورى إيفالينسكى والقومى سيرجى بابورين.