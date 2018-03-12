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إخماد حريق داخل مخزن فى أكتوبر دون إصابات

الإثنين، 12 مارس 2018 08:32 ص
إخماد حريق داخل مخزن فى أكتوبر دون إصابات حريق ـ أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل مخزن بمنطقة أكتوبر،حيث انتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع اصابات.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل مخزن  فى أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات  وتم عملية اخماد الحريق.

ومن جانب آخر نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة حريق داخل شقة سكنية فى البساتين وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

 

 

 

 

 

 

 


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