إخماد حريق داخل مخزن فى أكتوبر دون إصابات

حريق ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل مخزن بمنطقة أكتوبر،حيث انتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع اصابات.
وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل مخزن فى أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و تم فرض كردون أمنى و تم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.
ومن جانب آخر نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة حريق داخل شقة سكنية فى البساتين وانتقلت سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
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