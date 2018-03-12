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الإثنين، 12 مارس 2018 07:13 م
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إخلاء سبيل سائق دهس طفل على ذمة التحقيقات بحلوان

الإثنين، 12 مارس 2018 03:14 م
إخلاء سبيل سائق دهس طفل على ذمة التحقيقات بحلوان محكمة - أرشيفية





كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة حلوان، بإخلاء سبيل سائق على ذمة التحقيقات فى اتهامه بدهس طفل عن طريق الخطأ.
 
 
البداية بتلقي قسم حلوان بلاغًا من مستشفي حلوان العام بوصول جثة طفل، وبالانتقال والفحص تبين أن أثناء لعب الطفل أمام منزله بدائرة القسم، صدمته سيارة نقل مسرعة، وتمكن الأهالى من ضبطه وبالكشف عن هويته تبين أنه يدعى "س.ن"، سائق، وتم نقل الطفل للمستشفى.

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