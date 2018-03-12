إحباط هجوم لداعش على نقاط أمنية للحشد العشائرى شمال بعقوبة







بغداد (أ ش أ)

أعلن عضو اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة ديالى العراقية عبد الخالف العزاوى اليوم الاثنين، عن إحباط هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابى على نقاط أمنية للحشد العشائرى فى ناحية العظيم شمال ب‍عقوبة.

وقال العزاوى ـ فى تصريح لقناة ( السومرية نيوز) ـ إن تنظيم داعش شن هجوما على نقاط مرابطة للحشد العشائرى فى محيط قرية البو بكر فى اطراف ناحية العظيم (60كم شمال بعقوبة) وتم التصدى له من قبل الحشد وتم احباطه، مضيفا أن الوضع تحت السيطرة الأمنية بالوقت الراهن.

وكانت قرية البو عيسى على الحدود بين ديالى وصلاح الدين تعرضت مساء أمس الأحد، إلى هجوم من قبل تنظيم "داعش" قبل أن يتم إحباطه من قبل الحشد العشائرى.