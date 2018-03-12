إحباط هجوم على نقطة مرابطة للحشد الشعبى على حدود ديالى العراقية







وكالات

أعلن مسوؤل محلى فى محافظة ديالى العراقية، أمس الأحد، عن إحباط هجوم مسلح على نقطة مرابطة للحشد العشائرى على حدود ديالى مع صلاح الدين.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم (63 كم شمال ب‍عقوبة) محمد ضيفان العبيدى فى حديث لـ "السومرية نيوز"، ان "تنظيم داعش شن هجوما على نقطة مرابطة للحشد العشائرى فى أطراف قرية البو عيسى على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين وتم التصدى لها بعد اشتباك دام بعض الوقت".