إحباط هجوم بسيارة مفخخة جنوب شرق إيران

إحباط هجوم بسيارة مفخخة جنوب شرق إيرانالإثنين، 12 مارس 2018 12:39 م
الشرطة الإيرانية ـ صورة أرشيفية
طهران (أ ش أ)
إضافة تعليق
أعلنت القوة البرية التابعة للحرس الثورى الإيرانى اليوم الاثنين، عن تدمير سيارة محملة بالقنابل والذخيرة لتنفيذ عملية انتحارية وقتل اثنين من العناصر الإرهابية فى منطقة سراوان جنوب شرق إيران.
وذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية أن عناصر إرهابية حاولوا الليلة الماضية تنفيذ عملية انتحارية بسيارة مفخخة تحمل عتادا ومواد تفجير، لاستهداف احد النقاط الحدودية للقوة البرية للحرس الثورى إلا أنه تم إحباط الهجوم.
وأضافت القوة أن أحد المسلحين فشل فى الاقتراب من النقاط العسكرية فقام بتفجير حزامه الناسف الذى كان يرتديه فلقى مصرعه.
وأوضحت العلاقات العامة لمقر القدس للقوة البرية للحرس الثورى، أنه خلال هذه العملية قتل اثنان من الإرهابيين وبالمقابل جرح اثنان من قوات المقر.
إضافة تعليق
فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة