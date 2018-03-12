إحباط هجوم بسيارة مفخخة جنوب شرق إيران







طهران (أ ش أ)

أعلنت القوة البرية التابعة للحرس الثورى الإيرانى اليوم الاثنين، عن تدمير سيارة محملة بالقنابل والذخيرة لتنفيذ عملية انتحارية وقتل اثنين من العناصر الإرهابية فى منطقة سراوان جنوب شرق إيران.

وذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية أن عناصر إرهابية حاولوا الليلة الماضية تنفيذ عملية انتحارية بسيارة مفخخة تحمل عتادا ومواد تفجير، لاستهداف احد النقاط الحدودية للقوة البرية للحرس الثورى إلا أنه تم إحباط الهجوم.

وأضافت القوة أن أحد المسلحين فشل فى الاقتراب من النقاط العسكرية فقام بتفجير حزامه الناسف الذى كان يرتديه فلقى مصرعه.

وأوضحت العلاقات العامة لمقر القدس للقوة البرية للحرس الثورى، أنه خلال هذه العملية قتل اثنان من الإرهابيين وبالمقابل جرح اثنان من قوات المقر.