إحالة 58 موظفا بمجلس مدينة الشهداء فى المنوفية للتحقيق لعدم انضباطهم بالعمل

إحالة 58 موظفا بمجلس مدينة الشهداء فى المنوفية للتحقيق لعدم انضباطهم بالعملالإثنين، 12 مارس 2018 10:34 ص
محافظة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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قررت المهندسة هناء عقيلة رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية إحالة 26 موظفا لعدم انضباطهم بالعمل، و32 موظفا لغيابهم بدون إذن للشئون القانونية، جاء ذلك خلال جولة مفاجئة على إدارات وأقسام المجلس، وذلك لمتابعة الانضباط فى العمل حفاظا على مصالح المواطنين، وسرعة تقديم الخدمة لهم.
وأكدت رئيس المدينة، فى بيان لها اليوم، استمرار الجوالات المفاجئة بجميع الجهات الحكومية، للتأكد من انتظام العمل.
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