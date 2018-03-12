أهالى ساقلتة يشيعون جثمان شهيد الواجب بهتاف "يا تعيش راجل يا تموت شهيد"







سوهاج محمود مقبول

وسط حالة من الحزن، شيع الآلاف من أهالى قرية الجلوية بمركز ساقلتة، الملازم أول محمد طلعت عبد الراضى "ضابط احتياط"، الذى استشهد فى بسيناء، إلى مثواه الأخير بمركز ساقلته شرقى محافظة سوهاج، حيث شارك فى تشيع الجنازة الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، واللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، والنائب زكريا حسان عضو مجلس النواب عن دائرة ساقلته، وعدد من الشخصيات العامه بالمحافظة.

وردد الأهالى أثناء تشييع الجنازة، قائلين "يا تعيش راجل يا تموت شهيد"، "ولا إله الا الله الشهيد حبيب الله" وطالب الأهالى من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقصاص من الإرهابيين، والاستمرار فى تطهير سيناء من الإرهاب، مهما كلفهم ذلك من شهداء، قائلين "كلنا فداء الوطن".

وقال والد الشهيد ملازم أول محمد طلعت عبد الراضى، والذى استشهد أمس الأحد، أنه فوض أمره إلى الله، وأن ابنه الشهيد حى يرزق، قائلا "ابنى مارحش هدر، وراح فداء لمصر وهو يحمى أرضها ويقف لحماية شعبها، وأن الجميع يشهد لابنه بحسن الخلق والطيبة".

وأضاف، "مصر أغلى حاجة في الدنيا، ولديه 3 أبناء كان أكبرهم ابنه الشهيد الذى يبلغ 25 عامًا، وتخرج فى كلية الهندسة دفعة 2016، والثاني خريج كلية التجارة ومازال يؤدى خدمته العسكرية فى محافظة الأقصر، وأخيهم الأصغر مازال يدرس وهو على أتم الاستعداد أن يقدم أبناءه الباقيين كفداء للوطن".

وتابع، "أنا أشعر أن ابنى معايا فى هذه اللحظة، ويساندنى ويقف بجواري والحمد لله"، متابعًا، "سنعبر هذه المرحلة بكل قوة بفضل تماسك هذا الشعب خلف قائده".

من جانبه نعى الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، الشهيد الملازم اول "محمد طلعت عبدالراضى"، وأكد عبد المنعم وقوف الشعب المصرى خلف شرطة بلاده، وقواته المسلحة، وقيادته الحكيمة، للقضاء على الإرهاب، والقصاص من الجماعات الإرهابية الغاشمة، قائلا "رغم أننا نودع بين الحين والآخر رجالًا أعزاء علينا وعلى الوطن بأسره، إلا أنهم يسطرون بدمائهم الذكية تاريخا مشرفا للوطن والتضحية من أجله، وأنهم فى قلوبنا جميعا"، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيداء برحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.