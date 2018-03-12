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أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط مستريح استولى على 30 مليون جنيه من مواطنين

الإثنين، 12 مارس 2018 03:37 م
أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط مستريح استولى على 30 مليون جنيه من مواطنين اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية





القليوبية - نيفين طه
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تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لضبط رجل أعمال لاتهامه بالنصب على المواطنين بمدينة بنها، حيث استولى منهم على 30 مليون جنيه وفر هاربا. 


تلقى الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث قسم ثان بنها بلاغا من العديد من المواطنين بتعرضهم للنصب من قبل شخص يدعى "ق ك" وحصوله على 30 مليون جنيه منذ عام بدعوى توظيفها فى مشروعات اقتصادية وتحقيق أرباح، لكنهم فوجئوا باختفائه من المنطقة منذ يومين.


ووجه اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية بسرعة ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 
 
 
 
 

 


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