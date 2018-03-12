أمن الشرقية يضبط 50 حالة اشتباه ويفحص 26 مزرعة وشقق مفروشة بالصالحية

أمن الشرقية يضبط 50 حالة اشتباه ويفحص 26 مزرعة وشقق مفروشة بالصالحيةالإثنين، 12 مارس 2018 08:56 ص
اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية
الشرقية - فتحية الديب
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شنت مديرية أمن الشرقية، بإشراف اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، حملات مكبرة لضبط الخارجين على القانون ومروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية، والهاربين من أحكام جنائية.
وتمكنت الحملات التى قادها اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، مدير مصلحة الأمن العام، وشارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي، من ضبط 50 حالة اشتباه وفحص 17 شقة و9 مزارع، كما تم ضبط 25 مخالفة مرورية وفحص 93 سيارة سلبى، و8 دراجات بخارية.
كما تمكن ضباط مباحث أبوحماد، برئاسة الرائد محمد درويش، من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 15 قطعة حشيش بأوزان 150 جراما، وتم إحالتهم للنيابة العامة.
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