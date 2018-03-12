أمن الشرقية يضبط عاطلا قبل ترويجه 6 كيلو بانجو بأبوكبير







الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط مباحث أبوكبير بمحافظة الشرقية، اليوم، القبض علي عاطل شهرته أبوجاموس، قبل ترويجه 6 كيلو من مخدر البانجو علي عملائه بدائرة المركز.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث أبوكبير، برئاسة الرائد رائد ربيع، وبإشراف المقدم شريف حمادة، رئيس فرع البحث الجنائي، لفرع الشمال، من ضبط "محمد أ م م" شهرته أبو جاموس 28 سنة عاطل ومقيم منشية رضوان، وضبط بحوزته 6 كيلو بانجو، قبل ترويجها بدائرة المركز علي عملائه.