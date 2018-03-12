أمسك مخالفة.. سيارات تهرب من زحام شارع عرابى بالمهندسين بسير عكس الاتجاه

كتب أحمد إسماعيل

رصدت عدسة "اليوم السابع" مخالفة من مخالفات المرور التى تعرقل حركة السير، وتعرض المواطنين للخطر، وذلك لبعض قائدى سيارات الأجرة والملاكى أثناء هروبهم من تكدس، شارع أحمد عرابى بالمهندسين بسبب تحويلات مترو الأنفاق، والسير عكس الاتجاه فى غياب تام لرجال المرور .

أقرت المادة 76 مكرر، أنه "فى حالة ارتكاب تلك مخالفة السير عكس الاتجاه، يتم توقيع غرامة الحبس سنة ودفع غرامة لا تقل عن 3 آلاف وحتى 10 آلاف، وإذا نتج عنها حادث وإصابة أو وفاة تكون الغرامة من 10 آلاف وحتى 15 ألفًا مع إلغاء رخصة القيادة، ولا يوجد خلالها حالة تصالح".