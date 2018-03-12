أمريكا تعرب عن قلقها من تقارير عن ضربات جوية فى جنوب غرب سوريا

أمريكا تعرب عن قلقها من تقارير عن ضربات جوية فى جنوب غرب سورياالإثنين، 12 مارس 2018 10:28 م
وزير الخارجية الأمريكى
رويترز
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن قلقة للغاية من التقارير عن ضربات فى جنوب غرب سوريا ضمن حدود منطقة لعدم التصعيد.
وأضافت الخارجية الأمريكية :"إذا صحت التقارير فسيشكل هذا انتهاكا صريحا من حكومة سوريا لوقف إطلاق النار في جنوب غرب البلاد من شأنه أن يوسع نطاق الصراع"، كما دعت إلى اجتماع عاجل فى الأردن لمراجعة الوضع فى جنوب غرب سوريا، وضمان استمرار منطقة عدم التصعيد التى ساعدت أمريكا فى التفاوض عليها.
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