أسعار النفط اليوم الاثنين 12-3-2018.. برنت يسجل 65.38 دولار للبرميل







كتب : أحمد أبو حجر

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين 12-3-2018، حيث بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 65.38 دولار للبرميل، فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 61.91دولار للبرميل.

زيادة مخزون النفط الأمريكى



وكانت الاسعار قد تماسكت الخميس الماضى بعد زيادة مخزون النفط الخام الأمريكى بوتيرة لم تكن كبيرة كالمتوقع خلال الفترة الحالية التى تتسم بفتور الطلب فى نهاية الشتاء لعوامل موسمية، حيث تغلق الكثير من المصافى النفطية لإجراء أعمال صيانة، وأيضا بسبب الدعم من قوة الطلب بعد أن انخفضت فى الجلسة السابقة تحت ضغط ارتفاع إنتاج الخام الأمريكى إلى مستوى قياسى وزيادة المخزونات.

كانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ذكرت يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة ارتفعت 2.4 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى الثانى من مارس آذار إلى 425.91 مليون برميل دون الزيادة البالغة 2.7 مليون برميل التى توقعها المحللون.

ورغم ذلك، يضغط ارتفاع الإنتاج الأمريكى على أسواق النفط حيث بلغ الأسبوع الماضى مستوى قياسيا جديدا عند 10.37 مليون برميل يوميا.

جولدمان: الطلب العالمى على النفط يظل على مسار النمو فى 2018



فيما أكد جولدمان ساكس توقعاته لنمو الطلب على النفط فى 2018 عند 1.85 مليون برميل يوميا رغم البوادر التى ظهرت فى الآونة الأخيرة وتشير إلى تباطؤ طفيف، وعزا ذلك إلى الأداء القوى فى بداية العام واتجاه تسارع الطلب فى الربع الثانى من السنة.

وقال محللون إن تسييل مراكز قد يكون ساهم في الهبوط.

يأتي تراجع الأسعار بعد مكاسب يوم الجمعة وفي وقت سابق يوم الاثنين.

وقال وليام أولولين محلل الاستثمار في ريفكين للأوراق المالية ”ربما ساهم تراجع عدد الحفارات وبيانات الوظائف القوية في دعم الأسعار“.

وقالت وزارة العمل يوم الجمعة إن الاقتصاد الأمريكي أضاف أكبر عدد من الوظائف فيما يزيد على عام ونصف العام في فبراير شباط وقفز عدد الوظائف في القطاع غير الزراعي بواقع 313 ألف وظيفة في الشهر الماضي.

وفي الأسبوع الماضي خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر للمرة الأولى في نحو شهرين وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن عدد الحفارات نزل بواقع أربع إلى 796 حفارا.

ورغم ذلك يظل العدد أعلى منه قبل عام حين كانت تعمل 617 حفارا فقط ويتوقع معظم المحللين زيادة أكبر لإنتاج الخام الأمريكي بعدما زاد أكثر من 20 بالمئة منذ منتصف 2016 إلى 10.37 مليون برميل يوميا.