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أسعار العملات الاثنين 12-3-2018 وسعر الدولار يواصل الاستقرار

الإثنين، 12 مارس 2018 01:16 م
أسعار العملات الاثنين 12-3-2018 وسعر الدولار يواصل الاستقرار عملات





كتبت- هبة حسام
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تباينت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الاثنين 12-3-2018، بين الارتفاع والاستقرار، حيث شهدت عملات "اليورو الأوروبى والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى" ارتفاعاً، فيما شهدت عملتى الدولار الأمريكى والريال السعودى استقراراً، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر خلال التعاملات اليومية، اليوم الإثنين، ننشر أسعار العملات مقابل العملة المصرية، حتى يتمكن القارئ من معرفة أخر التغيرات التى تطرأ على العملات العربية والأجنبية أمام "المصرية".

 

سعر عملة الجنيه
سعر عملة الجنيه

 

سعر الدولار فى مصر
 

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5661 جنيه للشراء، و 17.6661 جنيه للبيع.

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.5661 جنيه للشراء

17.6661 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.54 جنيه للشراء

17.64 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 

سعر الصرف للدولار
سعر الصرف للدولار

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.56  جنيه للشراء

17.66  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.56 جنيه للشراء

 17.66 جنيه للبيع

 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
 

ارتفع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً، 21.59 جنيه للشراء، و 21.78 للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى منذ قليل.

 

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
 

ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً 24.30 جنيه للشراء 24.50 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلى المصرى الآن.

 

سعر صرف الجنيه الاسترلينى
سعر صرف الجنيه الاسترلينى

 

سعر الدينار الكويتى اليوم
 

ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس، مسجلا 58.44 للشراء ، و 58.90 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلى الآن.

 

سعر الريال السعودى اليوم
 

استقر سعر الريال السعودى، عند سعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً 4.67 جنيه للشراء، 4.70 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك الأهلى الآن.

 

وزارة المالية تطرح 2.5 مليار جنيه اليوم فى صورة سندات خزانة
 

ومن ناحية أخرى، يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه، الأولى بقيمة 1.5 مليار جنيه، لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة مليار جنيه، لأجل 10 سنوات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

 

 

 

 

 


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