أسعار الذهب اليوم الاثنين 12-3-208 وتراجع جميع الأعيرة







كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 12 – 3 – 2018 بقيمة جنيهين، قياسا على آخر سعر تم تسجيله أمس، ليسجل عيار 21 مبلغ 647 جنيها.

يقدم "اليوم السابع" خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

سعر عيار 21:

يمكن أن نعتبر عيار 21 هو الأقوى فى السوق المصرى والأفضل من حيث حجم المبيعات، مقارنة بالأعيرة الأخرى، ويمكن اعتباره أنه العيار المفضل لدى الأسرة المصرية، وسعر عيار الذهب 21 سجل خلال التعاملات اليوم تراجعا ملحوظا قياسا على سعر الذهب أمس، وسجل عيار 21 مبلغ 647 جنيها فى أسواق الصاغة.

سعر الذهب عيار 24:

عيار 24 هو أقل الأعيرة الثلاثة الكبرى مبيعا وشعبية فى مصر، وفق شعبة الذهب فى غرفة القاهرة التجارية، وذلك لأنه ذات لمعة كبيرة جدا لا تتوافق مع متطلبات الأسرة المصرية، ويشهد عيار الذهب 24 رواجا فى الأسواق الخليجية، ولكن بعض العائلات الكبرى فى صعيد مصر تلجأ لشراء عيار الذهب 24 فى مناسبات معينة، وسجل عيار 24 خلال تعاملات اليوم 739 جنيها.

سعر عيار 18:

ونؤكد دائما أن عيار 18 من الأعيرة التى شهدت زيادة فى الطلب عليها خلال العام ونصف المنقضى فمنذ بداية عام 2016 وتحرك سعر الذهب بصورة كبيرة مع ارتفاع اسعار الدولار، وحدوث أزمة فى توافر العملة الصعبة، بدأ المواطن يتجه لشراء هذا العيار وسجل الذهب عيار 18 مبلغ 554 جنيها.

سعر الأوقية:

شهدت الأوقية العالمية "الأونصة" تراجع بقيمة 5 دولارات فى التعاملات الفورية، حيث سجلت 1317 دولار، حتى كتابة التقرير.

سعر الجنيه الذهب اليوم:

يقاس سعر الجنيه الذهب على عيار 21 لأنه الأكثر تأثيرا فى سوق الصاغة بمصر، وسجل الجنيه الذهب فى تعاملات اليوم 5176 جنيها، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21، ومن أفضل وسائل الاستثمار فى المعدن الأصفر، ولا يعترض حائذية لأى درجة من المخاطر.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم لجميع الأعيرة:

عيار 24: 739 جنيها

عيار 21: 647 جنيها

عيار 18: 554 جنيها

الأوقية: 1317 دولار

الجنيه الذهب: 5176 جنيه