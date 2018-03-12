أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 12 - 3 -2018







كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 12-3-2018.

البورصة توقف التداول على 14 سهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 14 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى التعمير والاستشارات الهندسية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، السويدى إليكتريك، مستشفى النزهة الدولى، مطاحن مصر العليا، الإسكندرية للخدمات الطبية، القلعة للاستشارات المالية، العبور للاستثمار العقارى، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة، العربية للأسمنت، بلتون المالية القابضة.

البورصة تربح 14.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 14.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 969.266 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 2.4 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع، بصافى قيمة بلغت 211.9 مليون جنيه، 37.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 9.6 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 53.6 مليون جنيه، 183.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 16742 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.31% عند مستوى 2846 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 16519 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 905 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 2242 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 502 نقطة.

وارتفعت أسهم 112 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 48 شركة، ولم تتغير 33 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 19.07 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%

- مصر الوطنية للصلب-عتاقة بسعر إغلاق 35.39 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.94%

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر إغلاق 150 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.39%

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 9.53 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.72%

- رواد السياحة بسعر إغلاق 9.57 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.33%

وضمت الأسهم المتراجعة

- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 8.79 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.29%

- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 84.18 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.14%

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 12.46 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.30%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 12.50 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.29%

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 2.80 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.78%