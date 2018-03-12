"أدنوك" الإماراتية تمنح إينى الإيطالية حصصا فى امتيازات نفطية جديدة







رويترز

قالت شركة بترول أبوظبى الوطنية للطاقة (أدنوك) إنها وقعت اتفاقات مدتها 40 عاما مع شركة إينى الإيطالية، تحصل الأخيرة بموجبها على حصة فى امتياز "أم الشيف" و"نصر البحرى" ومناطق أخرى منها "زاكوم السفلى".

وقالت "أدنوك"، فى بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إن شركة إينى الإيطالية قدمت رسم مشاركة قيمته 2.1 مليار درهم (575 مليون دولار) فى امتياز أم الشيف ونصر البحرى، ورسما قيمته 1.1 مليار درهم فى امتياز زاكوم السفلى.

وحضر مراسم التوقيع فى "أبوظبى"، ولى عهد الإمارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإيطالى باولو جنتيلونى، وذكرت "أدنوك" فى بيانها أن هذه هى "أول مرة تشارك فيها شركة إيطالية فى امتيازات النفط والغاز فى أبوظبى"، مشيرة إلى أن الاتفاقات مدتها 40 عاما اعتبارا من 9 مارس الجارى.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة أدنوك، سلطان الجابر، إن "التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، بما فيهم إينى، يسهم فى تسريع وتيرة النمو والتطور وزيادة العائد الاقتصادى لدولة الإمارات، من خلال الاستفادة من مجالات التكامل بين مختلف جوانب أعمالنا فى الاستكشاف والتطوير والإنتاج".

وفى الشهر الماضى، فاز كل من كونسورتيوم بقيادة شركة النفط والغاز الطبيعى الهندية "أو. إن. جى. سى"، و"إنبكس" اليابانية، و"ثيبسا" الإسبانية، بحصة فى امتياز بحرى بالإمارات، وقال توم كوين، المحلل المعنى بأنشطة المنبع فى الشرق الأوسط لدى "وود ماكنزى"، إن "هذا أول عقد تمنحه أدنوك لشركة كبرى فى التجديد البحرى، ويظهر أنها تسعى للموازنة فى شركائها الاستراتيجيين بين شركات كبار المشترين مثل اليابان والهند، وشركات النفط الدولية التى تتمتع بالتكنولوجيا والخبرة فى تسليم المشروعات".

وأشار "كوين"، فى تعليق على الصفقة الأخيرة، إلى أن اتفاق "أدنوك" الإماراتية يوفر لـ"إينى" إمدادات طويلة الأجل ومنخفضة المخاطر، ويرسى الأساس لمحفظة الشركة الإيطالية فى الشرق الأوسط.

وفى سياق آخر، قالت "أدنوك"، أمس الأحد، إنها ما زالت تعمل "على تحديد الفرص مع الشركاء المحتملين" فيما يخص النسبة المتبقية البالغة 15% من حصة 40% فى امتياز زاكوم السفلى، والحصة المتبقية البالغة 30% فى امتياز أم الشيف ونصر، وستحتفظ أدنوك بحصة نسبتها 60% فى الامتيازين.

وكانت "أدنوك" قد قالت فى أغسطس الماضى، إنها ستقسم امتياز "أدما" البحرى إلى ثلاث مناطق، هى: زاكوم السفلى، وأم الشيف، ونصر، بجانب سطح الرزبوط وأم اللولو، بشروط جديدة سعيا إلى تحقيق قيمة إضافية وزيادة فرص الشراكة، وينتج امتياز أدما العاملة، الذى تنتهى فترته فى الثامن من مارس، 700 ألف برميل نفط يوميا، ومن المتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى حوالى مليون برميل يوميا بحلول 2021، ومن بين المساهمين الأصليين فى أدما العاملة شركتا "بى. بى" و"توتال".