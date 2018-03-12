أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 12-3-2018







تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 12-3-2018، وجاءت أبرزها ارتفاع كافة المؤشرات البورصة مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 14.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 969.266 مليار جنيه.

البورصة توقف التداول على 14 سهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 14 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى التعمير والاستشارات الهندسية، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، السويدى إليكتريك، مستشفى النزهة الدولى، مطاحن مصر العليا، الإسكندرية للخدمات الطبية، القلعة للاستشارات المالية، العبور للاستثمار العقارى، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، رواد السياحة، العربية للأسمنت، بلتون المالية القابضة.

البورصة تربح 14.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 14.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 969.266 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 2.4 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع، بصافى قيمة بلغت 211.9 مليون جنيه، 37.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 9.6 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 53.6 مليون جنيه، 183.8 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 16742 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.31% عند مستوى 2846 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 16519 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 905 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 2242 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 502 نقطة.

وارتفعت أسهم 112 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 48 شركة، ولم تتغير 33 شركة.

مباشر صعود البورصة مدعوم بالأسهم القيادية

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة استمر في الصعود بقيادة البنك التجاري الدولى، الشرقية للدخان، المجموعة المالية هيرميس ليغلق أعلى منطقة 16,400 نقطة، ليصبح فى مواجهة منطقة المقاومة 16,500-16,800 نقطة والتى من المتوقع أن تجلب بعض عمليات جنى الأرباح، وعلى الجانب الآخر يعتبر مستوى 16,000 و 15,600 هى مستويات الدعم الحالية للمؤشر.