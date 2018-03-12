أبو ظبى: لا مواطنين إماراتيين على متن الطائرة التركية المنكوبة







(أ ش أ)

قالت دائرة الطيران المدنى فى مدينة الشارقة الإماراتية، إن الطائرة التركية الخاصة التى سقطت مساء اليوم جنوب غرب إيران بعد إقلاعها من مطار الشارقة الدولى فى طريقها إلى اسطنبول لم يكن على متنها أى مواطن إماراتي.. موضحة أن الطائرة المنكوبة لم تتقدم بطلب إجراء صيانة على أرض مطار الشارقة الدولي.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن بيان دائرة الطيران المدنى فى مدينة الشارقة الإماراتية، أن الطائرة التركية المنكوبة من طراز 604 "بومبادير" وتحمل تسجيل /TCTRB/ وكانت قد أقلعت فى تمام الساعة 5:16 مساء بالتوقيت المحلى من مطار الشارقة الدولى إلى مطار أتاتورك فى اسطنبول واختفت عن الرادار بعد مغادرة أجواء دولة الإمارات العربية المتحدة عند الساعة 7:30 مساء.

وأضاف البيان أنه عند إقلاع الطائرة كان يوجد على متنها 11 شخصاً منهم 8 ركاب بينهم 6 يحملون الجنسية التركية و2 يحملان الجنسية الإسبانية، و3 أشخاص من طاقم الطائرة.. موضحا أنه لا توجد أى أسباب واضحة لسقوطها إلا بعد الانتهاء من التحقيقات الرسمية التى تجريها السلطات الإيرانية والتركية.

من ناحية أخرى أكدت الهيئة العامة للطيران المدنى بدولة الإمارات أنها ستقدم الدعم اللازم لعمليات التحقيق التى ستجريها السلطات الإيرانية بشأن طائرة خاصة مسجلة فى تركيا تحطمت فى الأراضى الإيرانية بينما كانت فى طريقها من الشارقة إلى اسطنبول.