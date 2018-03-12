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أبو الغيط: الجامعة العربية تقوم بجهود حثيثة لحماية تراث الأمة

الإثنين، 12 مارس 2018 12:48 م
أبو الغيط: الجامعة العربية تقوم بجهود حثيثة لحماية تراث الأمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط





كتب مصطفى عنبر
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دعت جامعة الدول العربية لتضافر الجهود من أجل حماية التراث الثقافى والحضارى للأمة حفاظا على الهوية العربية خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها المنطقة وما يتعرض له تراثها وحضارتها من سرقة ونهب وتدمير.
 
 
جاء ذلك فى كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التى وجهها إلى احتفالية يوم التراث العربى التى نظمتها الجامعة العربية اليوم، وألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية.
 
 
وأكد أبو الغيط حرص الجامعة العربية على حماية تراث الأمة ومقدراتها الثقافية، موضحا أن هناك جهودا مكثفة تبذل من خلال اللجنة المصغرة المعنية بحماية التراث من أجل إعداد موسوعة للتراث الثقافى العربى، معربا عن أمله فى الانتهاء منها عام 2019.
 
 
وأوضح أبو الغيط أهمية الاحتفال باليوم العربى للتراث، لافتا إلى أنه يأتى تنفيذا لقرار الوزارى العربى فى 2016 لحماية تراث الأمة.
 
 
كما أكد أن الجامعة العربية تقوم بجهود حثيثة لحماية تراث الأمة ومقدراتها الثقافية والحفاظ عليه وتشارك بكافة الفعاليات لتنسيق الجهود مع الدول الأعضاء فى هذا الإطار، مشددا فى هذا الإطار على أهمية دور المجتمع المدنى ومشاركته فى حماية تراث الأمة وموروثها الحضارى .

 


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