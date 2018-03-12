آير كايرو: زيادة عدد الرحلات الأوربية لمصر لـ85 رحلة أسبوعية الصيف المقبل







رسالة برلين ميرفت رشاد

أكد ياسر الرملى، رئيس مجلس إدارة شركة آير كايرو، على أن الشركة نقلت نحو 310 آلاف سائح على متن 2230 رحلة دولية من أوروبا إلى مطارات المدن السياحية المصرية عام 2017، معلنا عن زيادة عدد الرحلات المقرر تسييرها فى موسم الصيف المقبل لـ 85 رحلة أسبوعية، مقابل 65 رحلة الصيف الماضى، لافتا إلى أن الشركة تستهدف نقل ما يزيد عن 450 ألف سائح نهاية 2018.

وقال الرملى، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" على هامش فعاليات بورصة برلين ITB، التى اختتمت أعمالها أمس، إن الشركة افتتحت أسواق جديدة مثل إيطاليا وأرمينيا، وبولندا، العام الماضى فى إطار إستراتيجية وزارة الطيران المدنى لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وعدم التركيز على الأسواق التقليدية فقط، بل التوجه لفتح أسواق جديدة وواعدة فى التدفقات السياحية الوافدة لمصر مثل صربيا وجورجيا سلوفاكيا لإحداث تنوع لمصادر السياحة.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة آير كايرو، عن خطة الشركة فى موسم الشتاء 2018، مضيفًا أنه سيتم تسيير رحلتين أسبوعيا من أسواق جديدة مثل "السويد - أذربيجان - رومانيا " إلى مدينتى شرم الشيخ والغردقة اعتبارا من نهاية أكتوبر المقبل، لافتا إلى الشركة تسيير 23 رحلة أسبوعية لشرم الشيخ، و21 رحلة لمدينة مرسى علم، و40 رحلة للغردقة .

وأشار الرملى، إلى أن هناك بعض المفاوضات مع عدد من منظمى الرحلات الألمان لدراسة إمكانية تشغيل رحلات لمدينة الأقصر، من إيطاليا وأسبانيا وفرنسا خلال موسم الشتاء 2018، موضحًا أن الشركة تسيير رحلة أسبوعية "دبل تاتش " من فرنسا إلى الأقصر بيتم دمجها من الغردقة، ومن المقرر زيادة عدد الرحلات موسم الشتاء المقبل، لدفع التدفقات السياحية لجنوب الصعيد.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة آير كايرو، أن المشاركة فى بورصة برلين ITB تعد فرصة لعقد لقاءات مع شركائنا بالخارج لزيادة حجم التعاقدات وإضافة عدد من المدن الجديدة خلال موسمى الصيف والشتاء، مشيرا إلى أن الشركة نجحت فى زيادة عدد أسطول الطائرات من 4 إلى 10 طائرات خلال 3 سنوات، موضحا أن خطة الشركة تهدف لزيادة عدد الأسطول لـ 20 طائرة عام 2022 .

ولفت الرملى، إلى أن شركة آير كايرو تسعى للحصول على نصيب أكبر من حصة السوق المصرى، من خلال تقديم أسعار مميزة وخدمة أفضل، لافتا إلى أن الشركة تشغل رحلاتها من 14 دولة أوروبية، وتعتمد أنظمة الحجز للرحلات المنتظمة على "الأون لاين "بخلاف طرق الحجز التقليدية عبر شركات السياحة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة آير كايرو، على أن الشركة تشغل عدد من الرحلات للدول العربية من مطارات الإسكندرية وأسيوط وسوهاج، وتدرس إعادة رحلات الكويت إلى الغردقة، لافتا أن الشركة تصل حصتها لـ40% من إجمالى عدد الركاب بالصعيد والدلتا المتجهين للدول العربية .