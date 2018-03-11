8 معلومات عن التأمين الزراعى.. أبرزها حماية الثروة الحيوانية.. تعرف عليها







رانيا فزاع

أصدر الاتحاد المصرى للتأمين اليوم نشرة معلوماتية عن التأمين على الاستثمار الزراعى فى مصر محاولا إبراز أهميته، وأسباب العزوف عنه، ونحاول هنا تقديم أبرز المعلومات عن هذا النوع من التأمين الذى لا يلتفت إليه المزارعين رغم دوره فى حماية الزراعة والاستثمار من المخاطر.

وهذه هى أهم المعلومات عن التأمين الزراعى .

1- يهدف هذا النوع من التأمين إلى حماية احتياجات المزارع من المخاطر وذلك من خلال تغطية المحاصيل والممتلكات، يشمل التأمين الزراعى تأمين الأرض الزراعية وما تشمله من محاصيل وتأمين الثروة الحيوانية .

2- تعود أهمية التأمين الزراعى فى مصر إلى وجود نسبة لا تقل عن 30% من إجمالى قوة العمل كما إنه يسهم بنسبة 14.8 % من النتاج المحلى الإجمالى ، وتسهم الصادرات الزراعية بنسبة 20% من إجمالى الصادرات السلعية وهو ما يجعل القطاع الزراعى أحد موارد الدخل القومى الهامة .

3- وبحسب الاتحاد المصرى للتأمين فيتوفر بالسوق عد من التغطيات التأمينية الزراعية والتى جارى العمل على ضمها بالسوق المصرى ، مثل نفوق الماشية والدواجن والتأمين على المحاصيل الزراعية ،وتغطى العطش الناتج عن نقص المياه والغرق بسبب الأمطار والسيول والآفات والأمراض .

4-يوصى الاتحاد المصرى للتأمين بالوقوف على نوعية المزارعين والمخاطر التى يواجهونها لتوفير التغطيات المناسبة لهم ، إضافة إلى نشر الوعى التأمينى لدى المنتجين والمزارعين والرأى العام كما يجب الوقوف على الأراضى الزراعية الموجودة لمصر وتحديد الجهات التى يمكن مخاطبتها لموافتنا بالبيانات المطلوبة .

5-دعا الاتحاد المصرى للتأمين أن يتحول هذا النوع من التأمين لإجبارى بسبب عزوف الكثير من المزارعين عنه رغم أهميته، كما طالب المصرى للتأمين بأن تدعمه الدولة حتى يتسنى له وضعهم بقانون الأعداد الكبيرة ، إضافة إلى إنشاء قانون لصندوق التكافل الزارعى ليكون بداية لتدعيم الدولة لهذا النوع من التأمين .