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74 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بحراسات مشددة من الاحتلال الإسرائيلى

الأحد، 11 مارس 2018 05:59 م
74 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بحراسات مشددة من الاحتلال الإسرائيلى مستوطنون يهود





رام الله (أ ش أ)
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اقتحم 54 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك، فى الفترة الصباحية، و20 آخرون فى فترة ما بعد ظهر اليوم الأحد، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وقال شهود عيان إن الاقتحامات جرت عبر مجموعات صغيرة من جهة باب المغاربة، ونفذت جولات استكشافية مشبوهة فى المسجد المبارك وسط رقابة مشددة من حراس الأقصى.

 


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