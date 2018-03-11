74 مستوطنًا يقتحمون الأقصى بحراسات مشددة من الاحتلال الإسرائيلى







رام الله (أ ش أ)

اقتحم 54 مستوطنًا المسجد الأقصى المبارك، فى الفترة الصباحية، و20 آخرون فى فترة ما بعد ظهر اليوم الأحد، بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة.

وقال شهود عيان إن الاقتحامات جرت عبر مجموعات صغيرة من جهة باب المغاربة، ونفذت جولات استكشافية مشبوهة فى المسجد المبارك وسط رقابة مشددة من حراس الأقصى.