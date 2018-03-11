70 %إشغالات الفنادق بالربيع.. ومستثمرو البحر الأحمر يطلبون وقف حرق الأسعار







رسالة برلين - ميرفت رشاد

قال رامى فايز، عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر، إن مشاركة مصر هذا العام فى فعاليات بورصة برلين ITB، التى تختتم أعمالها اليوم الأحد، حققت ناجحا قويا مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدا أن حجوزات الموسم الصيفى مبشرة للغاية للسياحة الشاطئية بشكل عام وخاصة مرسى علم والغردقة.

وكشف "عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن نسب إشغالات الفنادق خلال فترة أعياد الربيع أبريل القادم تتجاوز 70%، مشيرا إلى أن نسب الحجوزات مرتفعة جدا، مطالبا بوقف سياسة حرق الأسعار التى أدت لتدنى الخدمات المقدمة للسائح، قائلا:"إن الليلة تباع للسائح بـ 14 دولار شاملة الإقامة الكلية".

واقترح "رامى فايز" وضع حد أدنى للأسعار لكل فندق وفقا لدرجة نجوميته سواء كان 3 نجوم ، 4 نجوم ، 5 نجوم، للحفاظ على سمعة السياحة المصرية، لافتا إلى أنه بعد توقف الحركة السياحة الوافدة من روسيا منذ نهاية أكتوبر 2015، بدأ التوجه للأسواق الجديدة لجذب الحركة السياحة منها مثل السوق التشيكى والبولندى والأوكرانى.

وأضاف أن عدد الرحلات الطيران القادمة لمحافظة البحر الأحمر لا تقل عن 35 رحلة يوميا من كافة الأسواق، معلنا أن شركة " فلاى دبى" ستبدأ بتسيير رحلتين أسبوعيا من دبى إلى الغردقة اعتبارا من مايو المقبل، مؤكدا أن زيادة الحجوزات السياحية الأوربية لا تقل 45% الموسم المقبل، مقارنة بعام 2017.