50 % نسب إشغالات فنادق شرم الشيخ بشم النسيم وسعر الليلة 350 دولارا

50 % نسب إشغالات فنادق شرم الشيخ بشم النسيم وسعر الليلة 350 دولاراالأحد، 11 مارس 2018 03:38 م
رسالة برلين: ميرفت رشاد
أكد صافى سالم، المدير الإقليمى لمبيعات وتسويق مجموعة فنادق ريكسوس العالمية بمصر، على أهمية مشاركة المجموعة الفندقية ببورصة برلين هذا العام، موضحاً أن الحركة السياحية الوافدة من السوق الألمانية بدأت فى التدفق لمدينة شرم الشيخ منذ العام الماضى، ومازالت معدلات الحركة فى تزايد مستمر .
وقال صافى سالم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش فعاليات بورصة برلين ITB ، إن الموسم السياحى هذا العام واعد جدا ، ولكن لا يمكن تحديد نسب الحجوزات السياحية، موضحا أن المقصد السياحى المصرى مازال قائم على " الحجز فى اللحظات الأخيرة"، مشيرا إلى أن فنادق ريكسوس بشرم الشيخ تعتمد على كافة الأسواق المصدرة للحركة السياحية من ألمانيا وأوكرانيا ، وكازاخستان ،بولندا والتشيك، ونعمل على حاليا على دول اسكندنافيا وبيلا روسيا وصربيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعن خطة التوسع للمجموعة فنادق ريكسوس، قال : إن هناك مخطط للتوسع فى الغردقة والساحل الشمالى والقاهرة خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن مدينة العلمين الجديدة والتى ستكون مدينة متكاملة على مستوى عالمى خلال الفترة المقبلة، ستحقق طفرة سياحية وستجعل السياحة على مدار العام وليست موسمية فقط كما هو الآن.
وكشف أن الحجوزات فى أعياد الربيع جيدة للغاية ، لافتا إلى أن هناك إقبال من السياح اللبنانيين والأردنيين و المصريين لقضاء عطلاتهم فى شرم الشيخ ، مؤكدا أن نسب الإشغال ستتراوح ما بين 60 % إلى 70 %، أما إشغالات فنادق شرم ستصل النسبة لـ 50 % فى شم النسيم، وأكد السياسة البيعية التى تتهجها مجموعة ريكسوس قائمة على تقديم أفضل الخدمات لجذب السائح ذو الإنفاق العالى، رافضا ظاهرة حرق الأسعار ، مشيرا إلى أن سعر الإقامة للأجانب بالفندق تصل لـ 350 دولار فى الليلة خلال فترة أعياد الربيع ، وتبدأ الأسعار للمصريين من 5 آلاف جنيه لليلة، وأضاف أننا نسعى لعودة شرم الشيخ لما كانت عليه فى عام 2010 ، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسائحين.
خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية
مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
Nazmy Markos
هل هذا صحيح
هل هذا صحيح بهذه ألاسعار لن يأتى احد فتذكرة السفر من أمريكا الى مصر حوالى 1200 دولار زائد 2450 إقامة ٧ أيام اى الشخص الواحد 3650 ليس كل العالم اثرياء كالمصريين القادرين على دفع 5000 جنيه مصرى فى الليلة اى عائلة من ٤ افراد سوف تدفع 120,000 فى إسبوع اتحدى ان تجد انسان عادى فى امريكا عائلة من ٣ يرغب فى دفع 10950 دولار امريكى فى اسبوع