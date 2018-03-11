313 ألف وظيفة جديدة فى تقرير الوظائف الأمريكى لشهر فبراير.. تعرف عليها؟







رانيا فزاع

أظهر تقرير الوظائف الأمريكى لشهر فبراير، إضافة أكثر من 313 ألف وظيفة، وجاء تقسيمها كالتالى 92 ألف وظيفة فى مجال العقارات والصناعة و50 ألف فى مجال التجزئة.

أما قطاع العمال اليدوية اكتسبت مكاسب من التعدين والعقارات والتصنيع، التى دعمت الاقتصاد وحتى التجزئة كانت قوية الشهر الماضى، فأعمال البيزنس أُضيف لها 50 ألف وظيفة، وهذه المجموعة تشمل وظائف المحاسبين والإعلانات والتسويق.

أما الأعمال التجارية فتمت إضافة 28 ألف وظيفة لها فى مجال الخدمات ، مدعومة بصناعة التأمين وعقود السلع الأساسية ،وبحسب موقع cnn money انخفض معدل البطالة عما كان عليه فى عام 2008، وتم الاستفادة بشكل كبير من نمو الوظائف الحالى.

وبالنسبة للرواتب، استمرت أيضا فى النمو بنسبة أكبر من 2.6 % على مدار 12 شهرا مضت، ومازال الارتفاع فى الرواتب أمر صحى للعمل، وخاصة لآن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة أكبر من 2.1% العام الماضى، ولكن ارتفاع الرواتب ليس بنسبة كبيرة مثل يناير.

ومن المتوقع أن تتعدل مكاسب الوظائف مؤخرا، ووجد عدد من الموظفين إن عدد المتقدمين للوظائف ليس لديهم الخبرة أو التعليم الكافى للوظائف التى يتقدموا لها خاصة فى مجال البناء .

ولكن الارتفاع فى وظائف العقارات يعد ارتفاع تاريخى بحسب cnn money ، كما أنه يمثل الآن أداة لمد المواهب الأساسية فى الصناعة ويعد هذا دليل على عودة السوق لحالته السابقة .

يذكر أن تقرير وظائف ديسمبر أظهر تباطؤ فى نمو الوظائف الأمريكية أكثر مع انخفاض الوظائف فى قطاع التجزئة، ووفقا للتقرير زاد عدد الوظائف فى القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة لـ148 ألف وظيفة الشهر الماضى، وكان من المتوقع أن تكون 195 ألف وظيفة بحسب ماركت واتش وانخفضت أعداد الوظائف فى قطاع التجزئة لـ20 ألفا و 300 وظيفة وهو أكبر انخفاض منذ مارس، على الرغم من أداء قوى للمبيعات فى موسم التسوق للعطلات.

كما ارتفعت الرواتب بنسبة 2.5 % فى الـ12 شهر الماضيين، مقارنة بالارتفاع فى ديسمبر سجل2.4 % فقط، وغالبا ما تستخدم الرواتب كمقياس للتضخم.

وينظر المحللون لهذا التقرير نظرة متفائلة خاصة مع الاستمرار فى المكافحة ودعم الاقتصاد الأمريكى الذى يقترب من تحقيق الاكتفاء.

وعندما يظهر تقرير الوظائف الأمريكى أرقاما إيجابية فذلك يدل على تحسن سوق العمل، وبالتالى فالأمر إيجابى بالنسبة للاقتصاد الأمريكى، ما يعنى ازدياد الطلب على الدولار الأمريكى من قبل المستثمرين وارتفاع قيمته فى سوق العملات أمام باقى العملات .

أما إذا أظهر التقرير، أرقام سلبية ودون المتوقع يعنى هذا أن سوق العمل لا يخلق وظائف كافية ما يدل على وجود ضعف فى الاقتصاد الأمريكى، وانخفاض الطلب على الدولار وتضائل قيمته أمام عملات أخرى .