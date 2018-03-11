3 هزات أرضية تضرب الشريط الحدودى العراقى الإيرانى جنوب السليمانية

3 هزات أرضية تضرب الشريط الحدودى العراقى الإيرانى جنوب السليمانيةالأحد، 11 مارس 2018 02:05 م
مقياس ريختر
بغداد (أ ش أ)
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ضربت ثلاث هزات أرضية الشريط الحدودى العراقى الإيرانى التابع لمنطقة كرميان جنوب السليمانية بالعراق.
وقال خبير الأرصاد الجوية في قضاء كلار سيروان صالح - فى تصريحات لقناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد، "إن ثلاث هزات أرضية ضربت ظهر اليوم الأحد مناطق (برلوت ورزاوري وبرويزخان) التابعة لمنطقة كرميان جنوب السليمانية"، موضحا أن قوة الهزة الأولى بلغت 2.5 درجة على مقياس ريختر والثانية 3.6 درجة والثالثة 3.2 درجة"، مشيرا إلى أن الهزات الثلاثة شعروا بها سكان تلك المناطق، ولم تسفر عن أية خسائر.
وتشهد بعض المناطق التابعة لمحافظة السليمانية، بين الحين والآخر هزات أرضية يشعر بها المواطنون، وتؤدي في بعض الأحيان إلى إلحاق أضرار مادية.
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