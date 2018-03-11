27 مايو النطق في الحكم بإعادة محاكمة "بديع" و13 آخرين بـ"أحداث البحر الأعظم"الأحد، 11 مارس 2018 01:27 م
هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسين قنديل
كتب إيهاب المهندس
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جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، تحكم فى قضية إعادة محاكمة بديع و 13 آخرين فى أحداث البحر الأعظم بجلسة 27 مايو المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين محمد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.
كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقي المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
المتهمون والدفاع
المستشار حسين قنديل
أهالى المتهمين
هيئة دفاع المتهمين
هيئة الدفاع
هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسين قنديل
هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسين قنديل
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