263مليون جنيه قروض مشروعك لتمويل 6186 مشروعاً بمحافظة بنى سويف

263مليون جنيه قروض مشروعك لتمويل 6186 مشروعاً بمحافظة بنى سويفالأحد، 11 مارس 2018 01:49 م
محافظة بنى سويف
بنى سويف :هانى فتحى
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أعلنت محافظة بنى سويف ، أنه تقدم 6712 مواطن بالمحافظة بطلبات للحصول على قروض مشروعك بقيمة 324 مليون جنيه، حتى السابع من مارس 2018 .
وحسب بيان صادر عن ديوان عام محافظة بنى سويف، تمت الموافقة على 6186 طلب قرض بقيمة إجمالية 263.5 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 6175 قرض بقيمة 261.8 مليون جنيه لتوفر 6780 فرصة عمل تقريبا للمواطنين بالمحافظة
واشار البيان انه جاري دراسة 126 طلب بقيمة 32.7 مليون جنيه، لبحثها واتخاذ الاجراءات اللازمة للبدء فيها
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