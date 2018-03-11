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21 مارس.. مؤتمر لنقابة التطبيقيين لدعم السيسى لفترة رئاسية ثانية

الأحد، 11 مارس 2018 04:00 ص
21 مارس.. مؤتمر لنقابة التطبيقيين لدعم السيسى لفترة رئاسية ثانية نقابة التطبيقيين





كتبت آية دعبس
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قال الدكتور زكريا حشاد، نقيب التطبيقيين، إن النقابة ستعقد مؤتمرا جماهيريا لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسة ثانية، فضلا عن توجيه الشكر لاستجابته لمطالب المصريين بالترشح، وذلك يوم الأربعاء 21 مارس الجارى، بمقر النقابة.

وأوضح حشاد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يعقد المجلس اجتماعا فى اليوم نفسه، لدراسة إمكانية الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للتطبيقيين على مستوى الجمهورية، من عدمها.

 

 


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نقابة التطبيقيين

التطبيقيين

انتخابات الرئاسة

السيسى




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