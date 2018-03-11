19 مارس.. عمومية عادية لنقابة الصيادلة لطرح ميزانية 2015 و2016

19 مارس.. عمومية عادية لنقابة الصيادلة لطرح ميزانية 2015 و2016الأحد، 11 مارس 2018 05:00 ص
عمومية نقابة الصيادلة - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل النقابة العامة للصيادلة، إنه من المقرر أن يتم عقد الجمعية العمومية العادية للصيادلة، الإثنين 19 مارس الجارى، وذلك بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية بالأزبكية، لمناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانيتى عامى 2015- و2016.
وأوضح عبد الحميد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم خلال العمومية طرح تقرير الأمين العام للنقابة، وأمين الصندوق عن ميزانيتى عامى 2015، و2016، واعتماد ميزانيتى النقابة للعامين نفسهما، مشيرا إلى أن النقابة لم تتلق حتى الآن مطالب من الصيادلة لمناقشة أى بنود أخرى لإضافتها لبند ما يستجد من أعمال.
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