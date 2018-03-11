19 شهيدا فلسطينيا بينهم 3 أطفال منذ إعلان "ترامب" القدس عاصمة لإسرائيل







كتب- هاشم الفخرانى

قالت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة، اليوم الأحد، إن 19 فلسطينيا بينهم 3 أطفال قد استشهدوا منذ إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

وأضافت الوزارة، فى بيان اليوم الأحد، إن عدد المصابين جراء أحداث المواجهات على حدود القطاع بلغ 1083 جريحا، وأوضحت أن الشهداء سقطوا فى مناطق مختلفة من القطاع، 7 من مدينة غزة، 5 شمالى القطاع، 2 فى مدينة خانيونس 2 فى مدينة رفح، و3 وسط القطاع.

ووثقت الوزارة إصابة 238 طفلا فلسطينيا من بين إجمالى الإصابات، وحوالى 18 سيدة، ونحو 827 شاب ورجل.

ولفتت إلى أن نسبة الأطفال والنساء الجرحى بلغت حوالى 23.9% من إجمالى عدد الإصابات.

وفى السياق، رصدت الوزارة استهداف الجيش الإسرائيلى لـ15 سيارة إسعاف بشكل مباشر وتعرضها لأضرار بالغة؛ الأمر الذى تسبب بإصابة طواقمها الطبية بـ"الاختناق الشديد"، جراء قنابل الغاز المسيلة للدموع.