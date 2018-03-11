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18 مارس.. "تنمية الصادرات" تنظم منحة تدريبية لسيدات الأعمال على التصدير

الأحد، 11 مارس 2018 02:00 ص
18 مارس.. "تنمية الصادرات" تنظم منحة تدريبية لسيدات الأعمال على التصدير طارق قابيل وزير التجارة والصناعة





كتب - إسلام سعيد
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تنظم هيئة تنمية الصادرات منحة تدريبية يوم 18 مارس المقبل بعنوان "التوعية بالتصدير لسيدات الأعمال"، ضمن الخدمات التى تقوم عليها الهيئة فى إطار خطط زيادة الصادرات وكذلك دورها فى زيادة عدد الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة بقطاع التصدير.

وتشتمل الدورة – وفق منشور للهيئة – على عدة برامج منها توعية المصدرين بالمستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التصدير، وأساسيات بحوث التسويق للتصدير، ومصادر المعلومات التجارية عن الأسواق الدولية.

وحددت الهيئة عدة شروط منها أن تكون الملتحقة سيدة صاحبة أعمال، "مشروع تجارى" يكون قابل للتصدير، وأن يكون مر على تأسيس الشركة من عامين إلى ثلاثة والتفرغ طوال مدة التدريب ويتطلب الحصول على الشهادة حضور 80 % على الأقل من التدريب.


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