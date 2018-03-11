18 مارس الحكم فى دعوى التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين







كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم فى دعوى التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين لجلسة 18 مارس المقبل.

حملت الدعوى المقامة من أحمد محمود محمدى رقم 23593 لسنة 72 ق واختصمت رئيس لجنة انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء البيطريين.

وطالبت الدعوى بوقف قرار عدم إداراج الطاعن فى انتخابات النقابة.