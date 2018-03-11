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14 مايو.. الحكم على المتهم باختلاس 680 ألف جنيه من شركة ببورسعيد

الأحد، 11 مارس 2018 01:55 م
14 مايو.. الحكم على المتهم باختلاس 680 ألف جنيه من شركة ببورسعيد محكمة - أرشيفية





كتب : أحمد حسنى
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حددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، جلسة 14 مايو المقبل، للحكم على المتهم أيمن محمد سعيد هارب، بتهمة اختلاس مبلغ 680 ألف جنيه من شركة "هنكل بورسعيد للمنظفات والكيماويات".
 
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين وجدى محمد عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن وأحمد سويلم وأمانة سر علاء حمزة وأحمد رجب.
 
وأسندت النيابة للمتهم تهمة اختلاس مبلغ 680 ألفا و787 جنيها من شركة "هنكل بورسعيد للمنظفات والكيماويات"، باعتباره أحد العاملين بها، كما أسندت النيابة للمتهم تسلمه عدد من أغراض الشركة على أن يورد ثمنها بعد البيع، إلا أنه اختلاسها لنفسه.
 
 
 

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