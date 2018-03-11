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"يلا أونلاين" اليوم يناقش طرق الحصول على مستندات ووثائق حكومية إلكترونيا

الأحد، 11 مارس 2018 02:44 م
"يلا أونلاين" اليوم يناقش طرق الحصول على مستندات ووثائق حكومية إلكترونيا برنامج يلا اون لاين





كتب : حسن رمضان
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تناقش حلقة اليوم الأحد من برنامج "يلا أونلاين" المذاع عبر راديو نغم إف إم، المعاناة التى يتكبدها المواطن لاستخراج مستند حكومى، وكيف يمكن توفير الوقت والجهد إذا تم استخراج تلك المستندات بشكل إلكترونى، مثل تجديد بطاقة الرقم القومى واستخراج شهادة ميلاد جديدة وشهادة وفاة وتجديد رخصة السيارة وغيرها من الوثائق.

 

كما يستعرض البرنامح مجموعة من الأخبار التكنولوجية، بجانب فقرة ريفيو.

 

ويعد برنامج "يلا أونلاين" أضخم برنامج إذاعى متخصص في التكنولوجيا، ويذاع يومى الأحد والخميس في الرابعة مساء عبر محطة نغم إف إم على تردد 105.3 ويقدمه هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوى وخلود نادر، برعاية سامسونج وفودافون وجوميا، ومن إنتاج شركة POD بالتعاون مع بروموميديا.


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