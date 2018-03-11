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وكيل تعليم دمياط يفتتح منفذ بيع منتجات المدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بدمياط الجديدة

الأحد، 11 مارس 2018 02:02 م
وكيل تعليم دمياط يفتتح منفذ بيع منتجات المدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بدمياط الجديدة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط خلال الافتتاح





دمياط معتز الشربينى
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افتتح السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، منفذ بيع منتجات المدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بدمياط الجديدة.

كان ذلك بحضور المهندس محمد الحصي عضو مجلس النواب والمهندس اشرف السندروسي مدير عام التعليم الفني والدكتور ياسر حمادي مدير ادارة التدريب والتعليم المزدوج وعماد الزيات مدير ادارة دمياط الجديدة و حمدي المشد رئيس مجلس أمناء إدارة دمياط الجديدة ولفيف من القيادات التعليمية بدمياط.

وخلال تفقده للمنفذ أشاد وكيل الوزارة بمنتجات الطلاب وتنوعها وأسعارها وجودتها متعهدا بتقديم كل الدعم و إزالة جميع العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع .

يأتى ذلك في إطار توجيهات  الدكتور  إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، بالنهوض بالتعليم الفني وفتح أقسام جديدة للتدريب والتعليم المزدوج لتهيئة الطلاب علي العمل في شتى المجالات وذلك لانه يعد من الأسباب الرئيسية لقاطرة التنمية الاقتصادية لمصرنا الحبيبة.

 


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