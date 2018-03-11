وفاة راهبة فى المحكمة عارضت شراء كيتى بيرى لدير







رويترز

ذكرت تقارير إعلامية أن راهبة من الروم الكاثوليك تبلغ من العمر 89 عاما عارضت لسنوات شراء مغنية البوب كيتى بيرى لدير فى لوس انجليس توفيت خلال حضورها جلسة محكمة بشأن الأمر.

وذكرت قناة (كيه.تى.تى.فى) التابعة لشبكة فوكس التلفزيونية أن الراهبة كاثرين روز هولزمان، وهى إحدى راهبتين طاعنتين فى السن تعارضان بيع الدير الذى تبلغ مساحته ثمانية فدادين، توفيت يوم الجمعة خلال مشاركتها فى إجراءات تقاضى فى محكمة بلوس انجليس.

وقالت هولزمان فى وقت سابق لقناة (كيه.تى.تى.فى) لدى دخولها قاعة المحكمة مع الراهبة ريتا كالانان "إلى كيتى بيرى رجاء توقفي. إن هذا لا يصب فى صالح أى أحد، باستثناء أنه يؤذى الكثير من الناس".

ونشر موقع تأسس لدعم المعركة القضائية للراهبتين صورة لهولزمان يوم السبت مذيلة بجملة "فلترقدى مع الملائكة يا كنزنا الغالى".

ولم ترد متحدثة باسم بيري، التى تعد واحدة من أكثر نجمات البوب مبيعا، على طلب التعليق. ولم يرد الطب الشرعى لمقاطعة لوس انجليس ولا أبرشية لوس انجليس على استفسارات عن سبب الوفاة.

كانت هولزمان وكالانان من بين خمس راهبات عشن فى الدير وسعين لبيعه إلى سيدة أعمال تدعى دانا هوليستر كانت تريد تحويل الدير إلى فندق.

لكن أبرشية لوس انجليس رفعت دعوى لوقف عملية البيع فى 2015 وقالت إنه ليس من حق الراهبات بيع الدير. وأبطلت محكمة عملية البيع فى 2016 مما مهد الطريق أمام بيرى لشرائه من الأبرشية.