وصول 60 مدنيا من الغوطة الشرقية الى مركز إيواء بريف دمشق

وصول 60 مدنيا من الغوطة الشرقية الى مركز إيواء بريف دمشقالأحد، 11 مارس 2018 01:39 م
سوريا - أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
إضافة تعليق
أفادت تقارير إخبارية اليوم الأحد، بوصول 60 مدنيا من الغوطة الشرقية إلى أحد مركز الإيواء في ريف دمشق.
وذكرت قناة "روسيا اليوم" الاخبارية أنه تم نقل المدنيين من بلدة مسرابا إلى مركز إيواء "عدرا" بريف دمشق ، وأن عشرات الأهالى كان يحتمون فى ملاجىء من التنظيمات المسلحة الى أن تمكن الجيش السورى من تحريرهم.
وكان المتحدث باسم مركز المصالحة الروسى فى سوريا اللواء فلاديمير زولوتوخين قد أعلن في وقت سابق اليوم عن تقدم عملية المفاوضات مع المسلحين بشأن إخراج المدنيين من الغوطة الشرقية.
يذكر أن عشرات المدنيين قد خرجوا من الغوطة الشرقية الجمعة الماضى، فيما قرر 13 مسلحا تابعا لـ"جبهة النصرة الإرهابية" المتواجدة في الغوطة الشرقية الخروج مع عائلاتهم عبر معبر مخيم الوافدين إلى إدلب.
إضافة تعليق
خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية
مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة