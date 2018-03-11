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وصول 60 مدنيا من الغوطة الشرقية الى مركز إيواء بريف دمشق

الأحد، 11 مارس 2018 01:39 م
وصول 60 مدنيا من الغوطة الشرقية الى مركز إيواء بريف دمشق سوريا - أرشيفية





دمشق (أ ش أ)
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أفادت تقارير إخبارية اليوم الأحد، بوصول 60 مدنيا من الغوطة الشرقية إلى أحد مركز الإيواء في ريف دمشق.

وذكرت قناة  "روسيا اليوم" الاخبارية أنه تم نقل المدنيين من بلدة مسرابا إلى مركز إيواء "عدرا" بريف دمشق ، وأن عشرات الأهالى كان يحتمون فى ملاجىء من التنظيمات المسلحة الى أن تمكن الجيش السورى من تحريرهم.

وكان المتحدث باسم مركز المصالحة الروسى فى سوريا اللواء فلاديمير زولوتوخين قد أعلن في وقت سابق اليوم عن تقدم عملية المفاوضات مع المسلحين بشأن إخراج المدنيين من الغوطة الشرقية.

يذكر أن عشرات المدنيين قد خرجوا من الغوطة الشرقية الجمعة الماضى، فيما قرر 13 مسلحا تابعا لـ"جبهة النصرة الإرهابية" المتواجدة في الغوطة الشرقية الخروج مع عائلاتهم عبر معبر مخيم الوافدين إلى إدلب.

 


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