وصول وكيل صحة الإسكندرية المتهم بالرشوة لنظر الاستئناف على إخلاء سبيله







الإسكندرية - أسماء على بدر

وصل منذ قليل، الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، لمحكمة مستأنف باب شرقى، فى جلسة مغلقة بعد استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيله بكفالة مالية على ذمة قضية الرشوة.

كانت نيابة باب شرقى بالإسكندرية، قد استأنفت على قرار إخلاء سبيل الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والمتهم فى قضية تلقى رشوة، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وكانت نيابة باب شرقى، برئاسة المستشار عبدالعزيز سامى رئيس النيابة، قد باشرت التحقيقات مع وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والتى استمرت 13 ساعة بمقر النيابة بالمنشية، واستمعت إلى أقواله، التى واجهها كلها بالإنكار.

وأمر المستشار عبد العزيز سامى رئيس نيابة باب شرق بالإسكندرية، حبس الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لإتهامه بتلقى جهازى تليفون محمول، ماركة "آى فون" كرشوة من أحد الأطباء العاملين تحت رئاستة مقابل نقلة إلى إحدى الجهات المميزة.

وواجه رجال الرقابة الإدارية وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بقبوله رشوة عبارة عن جهازى تليفون محمول ماركة آى فون، من أحد الأطباء العاملين بالمديرية، مقابل نقله إلى إحدى الجهات بالمديرية.

وكان اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرق، بورود اتصال تليفونى من رئيس نيابة باب شرق يفيد بقيد واقعة ضبط "م ع ا" 59 عاما، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية حال تواجده بعمله بمديرية الصحة بشارع فؤاد دائرة القسم برقم إدارى.

وتم ضبطه بمعرفة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية لقبوله عطية عبارة عن "٢ هاتف محمول ماركة ايفون s6 "من " ا.م.ح" 51 عاما، طبيب بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، مقابل نقله لإحدى الجهات المميزة بمديرية الصحة.