video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 مارس 2018 02:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

وصول وكيل صحة الإسكندرية المتهم بالرشوة لنظر الاستئناف على إخلاء سبيله

الأحد، 11 مارس 2018 01:31 م
وصول وكيل صحة الإسكندرية المتهم بالرشوة لنظر الاستئناف على إخلاء سبيله مجمع محاكم الإسكندرية - أرشيفية





الإسكندرية - أسماء على بدر
إضافة تعليق

وصل منذ قليل، الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، لمحكمة مستأنف باب شرقى، فى جلسة مغلقة بعد استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيله بكفالة مالية على ذمة قضية الرشوة.

كانت نيابة باب شرقى بالإسكندرية، قد استأنفت على قرار إخلاء سبيل الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والمتهم فى قضية تلقى رشوة، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وكانت نيابة باب شرقى، برئاسة المستشار عبدالعزيز سامى رئيس النيابة، قد باشرت التحقيقات مع وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والتى استمرت 13 ساعة بمقر النيابة بالمنشية، واستمعت إلى أقواله، التى واجهها كلها بالإنكار.

وأمر المستشار عبد العزيز سامى رئيس نيابة باب شرق بالإسكندرية، حبس الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لإتهامه بتلقى جهازى تليفون محمول، ماركة "آى فون" كرشوة من أحد الأطباء العاملين تحت رئاستة مقابل نقلة إلى إحدى الجهات المميزة.

وواجه رجال الرقابة الإدارية وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بقبوله رشوة عبارة عن جهازى تليفون محمول ماركة آى فون، من أحد الأطباء العاملين بالمديرية، مقابل نقله إلى إحدى الجهات بالمديرية.

وكان اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرق، بورود اتصال تليفونى من رئيس نيابة باب شرق يفيد بقيد واقعة ضبط "م ع ا" 59 عاما، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية حال تواجده بعمله بمديرية الصحة بشارع فؤاد دائرة القسم برقم إدارى.

وتم ضبطه بمعرفة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية لقبوله عطية عبارة عن "٢ هاتف محمول ماركة ايفون s6 "من " ا.م.ح" 51 عاما، طبيب بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، مقابل نقله لإحدى الجهات المميزة بمديرية الصحة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إخلاء سبيل وكيل صحة الإسكندرية المتهم بالرشوة بكفالة 5 آلاف جنيه

الرقابة الإدارية تلقى القبض على وكيل "صحة الإسكندرية" وعدد من أعضاء مكتبه

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية

محكمة مستانف باب شرق




لا تفوتك
فيديو.. بيان 15للقوات المسلحة: القضاء على 16 تكفيريا فى العملية سيناء2018

فيديو.. بيان 15للقوات المسلحة: القضاء على 16 تكفيريا فى العملية سيناء2018

سيدة تتبرع بذهب قيمته 260 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة بتنمية سيناء

سيدة تتبرع بذهب قيمته 260 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر للمساهمة بتنمية سيناء

خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية

خبراء ومطورون عقاريون يضعون روشتة للنهوض بالقطاع العقارى.. يكشفون أبرز التحديات وبينها ارتفاع أسعار الأراضى.. أمجد حسانين: السوق المصرى الأكثر ثراءً.. وهشام شكر: الشراكة أفضل الأنظمة لتنفيذ المشروعات العقارية

مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية

مصانع "بير السلم" تنشر السموم بين المواطنين.. لحوم ودواجن وسناكس وحلوى الأطفال أبرز المنتجات الفاسدة.. استخدام أسماء شركات شهيرة فى الترويج.. أستاذ قانون: العقوبة غرامة 100 جنيه ويجب تحويلها إلى جناية

تأهيل حسام غالى فى الأهلى.. ومعوض يقود مران الغائبين عن مباراة إنبى

تأهيل حسام غالى فى الأهلى.. ومعوض يقود مران الغائبين عن مباراة إنبى

جينيفر لوبيز بإطلالة ready to wear من مجموعة السعودى محمد اشى

جينيفر لوبيز بإطلالة ready to wear من مجموعة السعودى محمد اشى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة